Janne Porkka osallistui Big Brotheriin kaksi vuotta sitten – tämän vinkin hän sai ennen taloon astumista pojiltaan

Porkka on työskennellyt juontohommien lisäksi jo vuosia imitaattorina ja stand up -koomikkona. Hänet nähtiin Porin SuomiAreena-tapahtumassa lavalla roastaamassa Krista Kiurua .

– Mietin sitä monta kuukautta, lähdenkö minä tuollaiseen. Kysyin aikuisilta pojilta, että menenkö sinne vai en. He sanoivat, että jos et mene, niin minua ei kysytä enää yhtään mihinkään. He kehottivat minua olemaan samanlainen faija kuin olen kotona, Porkka naureskelee ja jatkoi, että sai kotipuolesta BB-visiitin jälkeen hyvää palautetta.

– Televisio-ohjelmia on hieno tehdä, niissä on oma viehätyksensä. Televisio on tänä päivänä niin suuressa murroksessa, että meillä tulee sellaisia ohjelmia ja jos minua pyydettäisiin juontamaan sellaista, minun pitäisi miettiä, lähdenkö tekemään. Telkkari on muuttunut.