Janne Kataja vitsailee kihlautumisella suorassa lähetyksessä

Janne Kataja ja Eppu Salminen vierailivat Huomenta Suomessa. Kataja vihjaili suorassa lähetyksessä kihlautumisella.

Näyttelijät Janne Kataja ja Eppu Salminen tähdittävät Tampereen komediateatterin Ilmaista rahaa -farssia.

Kaksikko kertoo MTV:n Huomenta Suomessa elävänsä kiireistä kesää työn ja perheen välillä.

Kataja sanoo ajavansa kesän näytöksiin kotoaan Riihimäeltä, kun Salminen taas sanoo asuvansa kesän Tampereella appivanhempiensa alakerrassa.

Sekä Salminen että Kataja ovat tulleet kypsemmällä iällä jälleen isiksi. Kataja sai kolmannen lapsensa vuoden vaihteessa. Hän kertoo oppineensa lapsien myötä omista virheitään vanhempana ja sanoo tasapainoilevansa perheen ja työn välillä.

– Kyllä se aika hektistä on, kun on koko ajan menossa ja kotona on pieni poika ja kihlausta odottava rouva, tai neiti, Kataja vitsailee.

– Onko näin? Onko bileet tulossa, Salminen utelee.

– On, on, on, Kataja heittää Salmiselle.

– Minullahan tämä on ollut tasaista, kun minulla on ollut koko ajan lapsia. Olen ollut nuori isä ja vanhempi isä, että kaikki on koettu siltä väliltä, Salminen toteaa.