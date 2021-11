Janne Kataja paljastaa: On kateellinen ystävälleen Aku Hirviniemelle yhdestä asiasta

Sydänystävyksille yhteistyö viihdeohjelmassa on ensimmäistä laatuaan, vaikka ovatkin tehneet yhdessä erinäisiä työprojekteja jo yli 10 vuotta – yli 1500 keikkaa, joka on pitänyt sisällään niin taikuri- kuin juontokeikkoja, sekä komediapläjäyksiä ympäri Suomen.

Ohjelma perustuu Warner Horizon Televisionin kehittämään huippusuosittuun formaattiin Ellen's Game of Games, jonka alkuperäisversiota USA:ssa luotsaa juontajatähti Ellen DeGeneres.

Ala-asteikäisenä toisiinsa tutustuneelle parivaljakolle yhdessä tekeminen on enemmän tuttua, entä kuin erikseen.

– Alussa sitä saattoi loukkaantua, kun toinen tuli sanomaan mielipiteensä. Mutta kyllähän se on fakta, että jos palautteesta helposti loukkaantuu, niin silloin on syytä katsoa peiliin, sillä se on oman kehityksen este, Hirviniemi jatkaa.