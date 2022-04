Skandaali pukukoppikäytävällä – tappelu puhkesi jalkapallon europelissä, poliisit paikalle

– Pukukopit ovat vastakkain. Knutsen alkoi sanomaan jotain valmentajallemme (Gomes) ja hyökkäsi tämän jälkeen. Se on hyväksymätöntä turnaukselle ja reilulle pelille. Se on sääli, tulimme tänne kunnioituksella varustettuna. Tällaiset teot ovat loukkaavia Romaa ja turnausta kohtaa. Se on häpeällistä, Pellegrini sanoi Sky Sport Italialle.