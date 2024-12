Jamie Lee Curtis jakoi nostalgisen kuvan häistään 40 vuoden takaa: "Tuskin tunsimme toisiamme"

Näyttelijä Jamie Lee Curtis meni naimisiin Christopher Guestin kanssa joulukuussa 1984 vain muutaman kuukauden tuntemisen jälkeen.

Näyttelijä Jamie Lee Curtis, 66, ja hänen aviomiehensä ohjaaja Christopher Guest, 76, juhlivat 40-vuotiasta avioliittoaan.

Curtis jakoi hääpäivänä 18. joulukuuta Instagramiin kuvan kaksikon häistä.

– 40 vuotta sitten tänään, sateisena tiistai-iltapäivänä klo 16.30 Christopher ja minä menimme naimisiin. Rakastimme toisiamme, mutta tuskin tunsimme toisiamme. Tänään tunnemme toisemme todella hyvin ja rakastamme yhä toisiamme, Curtis kirjoitti koskettavasti kuvan oheen.

Pariskunnalla on kaksi tytärtä: Annie, 38, ja Ruby, 28.

– Olemme käyneet läpi paljon ja kasvattaneet ja rakastaneet kahta kaunista tytärtä, aloittaneet monia uusia uria ja selvinneet elämän lukemattomista myrskyistä elämän ehdoilla rakastamalla ja menettämällä. Pidimme tuona päivänä kädestä kiinni, kun kävelimme alttarille, ja pidämme edelleen kädestä kiinni tänäänkin. Se taisi olla alku ”minun käteni sinun kädessäsi”. Pitkä ja mutkainen tie, Curtis päätti kirjoituksensa.

Curtis ja Guest tapasivat ja menivät naimisiin samana vuonna 1984. Curtis kiinnitti huomionsa Guestiin ennen kuin edes tapasi tätä fyysisesti ensimmäisen kerran. Hän kirjoitti asiasta Oprah.com-sivustolla julkaistuun esseeseen, joka julkaistiin vuonna 2004. Näyttelijä selaili Rolling Stone -lehteä ja huomasi siinä Guestin kuvan. Siltä istumalta hän kertoi menevänsä naimisiin tämän kanssa.

Curtis sai Guestin agentin kautta välitettyä tälle puhelinnumeronsa. Guest ei koskaan soittanut, ja Curtis jatkoi seurustelua toisen kanssa, kunnes törmäsi Guestiin ravintolassa viikkoja myöhemmin.

Guest soitti Curtisille seuraavana päivänä.

– Se oli 28. kesäkuuta 1984, ja menin hänen kanssaan naimisiin neljä kuukautta myöhemmin: 18. joulukuuta, Curtis kertoi Interview-lehden kommentissa vuonna 2015.

Curtis sai parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon elokuvasta Everything Everywhere All at Once (2022).

Lähde: E News