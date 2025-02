Tiesitkö Pamela Andersonin salatusta lahjasta? Loksautti kollegan leuan paljastuksellaan

Pamela Anderson paljasti haastattelussa musiikillisen taustansa.

Entinen Baywatch-tähti ja tuoreesta The Last Showgirl -elokuvasta huikeat arvostelut saanut Pamela Anderson kertoo tuoreessa haastattelussa salatusta musiikillisesta taustastaan.

Anderson antoi yhteishaastattelun elokuvan toisen tähden Jamie Lee Curtisin kanssa, jossa hän yllättäen paljasti soittaneensa saksofonia jazzbändissä ennen Hollywood-uraansa.

– Olin ennen jazz-yhtyeessä ja soitin saksofonia, Anderson toteaa.

Paljastuksesta yllättynyt Curtis hämmentyy tilanteessa silminnähden.

– Hiljaa. Hiljaa, hämmentynyt Curtis keskeyttää samalla, kun Anderson nauraa vieressä.

– Rauhoittukaa. Pysähdytään hetkeksi. Minä oikein käännän tuoliani vähän. Ole hyvä, nyt voit sanoa sen uudestaan. Soitit siis saksofonia?

Anderson kertoo, että kouluaikoinaan hän soitti ja lauloi paljon. Hän paljastaa joutuneensa yllättäen musisoimaan myös tulevan Mies ja alaston ase -uudelleenfilmatisoinnin koe-esiintymisessä.

– Mitä hittoa täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu, Curtis toistelee yllättyneenä.

– Lauloin scat-soolon ja sain roolin, Andersson vitsailee.

Anderson uskoo, että sai kyseisen roolin musisointinsa ansiosta. Samalla hän kertoo odottaneensa hetkeään loistaa.

– Kulta arvaa mitä. Se hetki on nyt, tilanteesta hämmentynyt Curtis toteaa viitaten jättisuosion saaneeseen The Last Showgirl -elokuvaan.

Elokuva The Last Showgirl saa Suomen ensi-iltansa 28. helmikuuta.

Lähde: Parade