Eric Marlon Bishop, Onika Tanya Maraj, Caryn Elaine Johnson… – tunnistatko kansainvälisten julkkisten oikeat nimet ja tarinat niiden takana?

Monella julkisuuden henkilöllä on käytössä taiteilijanimi, jolla suuri yleisö heidät tuntee. Listasimme artisteja, näyttelijöitä ja muita parrasvaloista tuttuja henkilöitä, joiden oikea nimi saattaa yllättää.

Jamie Foxx = Eric Marlon Bishop

/All Over Press

Koomikko Jamie Foxx selitti nimenmuutoksensa syyn Late Show with David Letterman -ohjelmassa. Kun hän aloitti stand up -piireissä, hän huomasi, että naiskoomikot olivat niin harvinaisia, että he saivat aina paikan. Näin hän alkoi miettiä unisex-nimiä ja päätyi Jamie Foxxiin. Sen ansiosta hän sai keikkoja yhä enemmän.