Jamie Dornan kokee, että häntä rankaistaan Fifty Shades of Grey -elokuvista – "Minun pitää edelleen todistella itseäni"

Eroottiseen Fifty Shades of Grey -kirjasarjaan perustunut elokuvatrilogia keräsi miljarditulot elokuvateattereiden lippuluukuilla, mutta samalla myös hyvin jakaantuneet arviot niin katsojilta kuin kriitikoiltakin.

Elokuvissa miespääosaa näytellyt Jamie Dornan avautui GQ-lehdelle siitä, miksi alunperin suostui elokuvasarjaan ja millaiset vaikutukset niillä on ollut hänen uralleen.

Dornan tiesi, mihin oli lähtemässä

Dornanin näyttelijän ura oli hyvällä mallilla jo ennen kuin julkistettiin hänen tulkitsevan Greyn roolia elokuvasarjassa. Sekä yleisö että kriitikot olivat vakuuttuneet hänen roolistaan Paul Spectorina draamasarjassa The Fall.

– Sinulla on käytössäsi sama materiaali. Se oli se raakamateriaali, mitä meillä oli, Dornan toteaa.

Kaduttaako rooli jälkikäteen?

– Jokainen näyttelijä vastaisi samalla tavalla. Se on tarjonnut – paljon. En häpeä myöntää, että se on mullistanut elämäni ja perheeni elämän taloudellisesti. Olen hyvin, hyvin kiitollinen tästä ja tulen aina olemaan. Lisäksi fanit rakastivat elokuvaa, Dornan toteaa.

Kriitikoilta sadellut palaute kuitenkin kirveli ja kirvelee edelleen. Dornan on myös hyvin tietoinen siitä, että huolimatta siitä, montako elokuvaa hän on sittemmin tehnyt, hänen urastaan puhuttaessa viitataan yhä Fifty Shades of Grey -elokuviin.