Jalmari Helanderille tarjotaan jatkuvasti jenkkileffojen käsikirjoituksia – tämä asia ohjaajaa askarruttaa

Studio Pääskysaari on henkilöhaastattelusarja, jossa tunnetun ihmisen elämä vilisee kuvanauhana silmiemme edessä. Ohjelma MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin.

– Tarjouksia tulee nyt Sisun myötä tosi paljon tällä hetkellä. Olen aina kirjoittanut itse. Silloin, kun on kirjoittanut itse, niin se on erilaista, koska sinä tiedät ihan kaiken siitä (käsikirjoituksesta). Kyllä sen tarinan pitää olla tosi minunmukainen. Koska haluan tietysti myös onnistua siinä, mitä minä teen. Se on tosi monipiippuinen kysymys, Helander sanoo.