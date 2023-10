Jälleen yksi Jari Sillanpään keikoista peruttiin – tällä kertaa joulukonsertti Turussa

Turun kaupunki peruu Jari Sillanpään joulukonsertin Turun konserttitalossa 15. joulukuuta. Joulukonsertin järjestäjänä on Sillanpään yritys, joka on vuokrannut Turun konserttitalon. Konsertin perumisen syynä on ristiriita kaupungin arvopohjan ja eettisten ohjeiden kanssa.