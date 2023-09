Jari Sillanpään esiintyminen hyväntekeväisyyskonsertissa on peruttu

Sillanpään esiintyminen Elämän ja toivon hyväntekeväisyyskonsertissa on kuitenkin peruttu.

Syöpäsäätiön viestintäpäällikkö Carita Päivänen kertoi MTV Uutisille, että konsertin tuottaja on Ilkka Vainio, joka on kutsunut esiintyjiksi tuntemiaan suomalaisia laulajia ja muusikoita, joilla on kaikilla omakohtaisia kokemuksia syövästä ja halu tukea syöpätutkimusta.