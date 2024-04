Jalkavammasta toipuva Wilma Murto kommentoi lähestyviä EM-kisoja: "Ei ole varsinaisesti mikään häpeä"

Murto jätti MM-hallien seiväsfinaalin kesken maaliskuun alussa. Akillesjänteestä löytyi repeämä. Vammaa on nyt kuntoutettu useampi viikko.

– Akilles voi niin hyvin, kuin se voi tässä kohtaa kuntoutusta voida. Uskallan sanoa, että minulla on kaksi ehjää akillesjännettä tällä hetkellä, Murto sanoo MTV Urheilulle.

Murto ei ole kisannut MM-hallien jälkeen. Harjoituksissakin on tarvittu nyt luovuutta. Hän ei ole treenannut lajiharjoituksia loukkaantumisensa jälkeen.

– Mitään kompromisseja ei ole tehty. Joka päivä tehdään se, mitä tehtävissä on. Uskon, että sillä kantaa kesällä korkeidenkin rimojen yli.

– Joitakin viikkoja sitten huoletti enemmän. Nyt kun kuntoutus on edennyt ilman takapakkeja, niin se huoli siitä karisee. Minimimurheilla, sanotaan näin.

EM-kisat kalenterissa

Kesä tuo tullessaan myös yleisurheilun EM-kisat kesäkuussa Roomassa. Murron kauden päätavoite on heinäkuun lopussa käynnistyvissä Pariisin olympialaisissa.

Murto on kertonut jo aiemmin Instagramissa, että kisakauden aloitusta lykätään Timanttiliigan ja EM-kisoihin valmistavien kisojen kustannuksella. Naiset hyppäävät seivästä Timanttiliigassa Dohassa toukokuun alussa.

Rooman EM-kisoissa Murto aikoo tämän hetken tiedolla kisata.

– Kyllä Rooma on kalenterissa tiukasti ja se kuuluu suunnitelmiin. Olen miettinyt vamman kannalta, että Pariisi on kuitenkin selkeä ykkösprioriteetti. Jos menen EM-kisoihin niin, että en usko hyppääväni 490, niin se ei ole varsinaisesti mikään häpeä, kun tavoite on siellä Pariisissa. Jos terveenä vain ollaan, niin mennään Roomaan. Jos prosessit ovat vielä kesken, niin ei se niin vakavaa ole, kunhan on vain terve.

Murto kertoo lähtevänsä vaikeuksista huolimatta rauhallisin mielin kesäkauteen. Olympialaisia ajatellen luottamus on korkealla. On mahdollista, että Murto nähdään seuraavan kerran tositoimissa vasta, kun pelissä on Euroopan mestaruuden puolustaminen.