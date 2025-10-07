Fabio Cannavaro lähtee valmentamaan Uzbekistania kohti ensi kesän MM-kisoja.

Italialainen jalkapallolegenda Fabio Cannavaro siirtyy Uzbekistanin maajoukkueen päävalmentajaksi. Uzbekistan pelaa ensi kesänä ensimmäistä kertaa historiassaan MM-kisoissa.

Cannavaro, 52, korvaa tehtävässä Timur Kapadzen, joka johdatti joukkueen Pohjois-Amerikassa pelattaviin kisoihin.

MM-kultaa 2006 voittanut ja samana vuonna maailman parhaaksi pelaajaksi valittu Cannavaro ei valmenna ensimmäistä kertaa Aasiassa, sillä aiemmin hän on toiminut Kiinan ja Saudi-Arabian maajoukkueiden valmentajana.

Viimeksi Cannavaro valmensi kroatialaista Dinamo Zagrebia, kunnes sai kenkää viime huhtikuussa.

Uzbekistanin jalkapalloliitto kuvailee Cannavaroa tiedotteessaan maineikkaaksi osaajaksi, joka on yksi sukupolvensa parhaita puolustajia.