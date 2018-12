Jäikö luvattu veronpalautus saamatta? Siihen on kaksi syytä, etkä pidä niistä kummastakaan

Veronpalautuksen on saanut tililleen tänään tiistaina, jos on ilmoittanut verottajalle ajantasaisen tilinumeron. Jos verottajalla on väärä tai vanhentunut tilitieto tai ei tilitietoa ollenkaan, maksu viivästyy. Tilanne on sama, jos on ilmoittanut tilinumeronsa 11. marraskuuta jälkeen.