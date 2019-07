Ilmoita veronpalautuksiin tarvittava tilinumero ajoissa – Vältä pankissa jonottaminen

Viitisen vuotta vanhat veronpalautukset voi vielä saada tililleen



– Lunastaminen on vaivalloista, ja kassapalveluita ei ole ihan joka niemessä ja notkelmassa. Jos on esimerkiksi pieni palautus tulossa, niin sen nostamiseen ei välttämättä haluta nähdä vaivaa, Tapio sanoo.

Veronpalautuspäivä voi muuttua aikaisemmin ilmoitetusta



Veronpalautusten maksuaikataulu on aikaistunut tänä vuonna, eikä se ole kaikilla sama kuten aikaisemmin. Tapio kertoo, että ihmisiä on hämmentänyt eniten se, että veronpalautuspäivä voi muuttua verotuspäätöksestä ilmoitetusta. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, jos on itse tehnyt tai puoliso on tehnyt muutoksia veroilmoitukseen. Tapio arvioi, että yleisimmät muutokset liittyivät kotitalousvähennyksiin ja kodin ja työpaikan välisiin matkakuluihin.