Jada Pinkett Smithille kritiikkiä – yllätyspaljastuksen motiivi kyseenalaistettiin: "Hänellä taitaa olla suhde pankkitilinsä kanssa"

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Jada Pinkett Smithinyllättävä paljastus siitä, että parisuhde aviomies Will Smithinkanssa olisi todellisuudessa päättynyt jo vuonna 2016 on saanut aikaan monenlaisia reaktioita. Yllättävä uutinen tuli julki Pinkett Smithin tulevan elämäkertakirjan Worthy julkaisun alla.

Muun muassa Insider uutisoi esimerkiksi The View -ohjelman juontajan Ana Navarron olevan kärmeissään Pinkett Smithin paljastuksesta. Navarro syyttää Pinkett Smithia siitä, että tämä kertoisi hänen ja Will Smithin erosta myydäkseen kirjoja. Juontaja keskusteli asiasta ohjelmassaan juontajakollegoidensa kanssa keskiviikkona 11. lokakuuta.

Navarro myös päivitteli sitä, miksi Pinkett Smith jatkuvasti työntää ilmoille tietoja avioliitostaan.

– Minusta vähän niinkuin tuntuu, että tiedän enemmän heidän avioliitostaan, kuin tiedän omasta hiton avioliitostani. Minun ei tarvitse tietää tätä kaikkea, Navarro tylytti.

Lisäksi Navarro myös kyseenalaisti vahvasti Pinkett Smithin motiivit tehdä kyseinen paljastus avioliitostaan.

– Kuulkaa, hänellä taitaa olla suhde pankkitilinsä kanssa, sillä aina kun hänen on nostettava Red Table Talkin katsojalukuja tai myytävä kirjoja, hän pudottaa näitä pommeja. Mielestäni se on sopimatonta. Olkaa varovaisia kaikkien niiden kanssa, jotka teeskentelevät, että heillä on täydellinen avioliitto.

The View'n muut juontajat sen sijaan miettivät Pinkett Smithin myyntistrategiaa ja arvelivat tämän tekevän fiksun peliliikkeen käyttäessään paljastusta avioliitostaan kirjojensa myyntivalttina.

Juontaja Sunny Hostin myös kertoi pitävänsä Pinkett Smithin paljastusta urheana.

– Mielestäni se on uskalias teko. En usko, että siinä on tekemistä rahan kanssa. Hänellä on sitä yllin kyllin.

Jada Pinkett Smithin ja Will Smithin avioliitto on ollut laajan spekulaation kohteena vuosikausia, ja tasaisin väliajoin on uutisoitu muun muassa huhuista koskien heidän parisuhteensa ulkopuolisia suhteita. Vuoden 2020 kesällä artisti August Alsina kertoi julkisuudessa olleensa "romanttisesti tekemisissä" Pinkett Smithin kanssa, joka puolestaan vahvisti asian Red Table Talk -ohjelmansa jaksossa, jossa myös Smith oli mukana.