Jack Hughes jujutti Ville Hussoa pahemman kerran, Erik Haula tarjoili – paholaispartio rusikoi Detroitin

Päätöserässä New Jersey lisäsi johtoaan vielä kolmella maalilla. Joukkueen viimeisen maalin teki Jack Hughes , ja osumasta kirjautti syöttöpisteen Erik Haula .

Detroit voittanut alle puolet otteluistaan tällä kaudella

Maalintekijöitä oli yhtä monta kuin maalejakin. Kahden pisteen miehiä oli ottelussa yhteensä viisi. New Jerseyn Dougie Hamiltonilla, Nico Hischierilla, Alexander Holtzilla ja Jack Hughesilla oli summerin soidessa kasassa 1+1-tehopisteet. Kaksi pistettä ropisi myös kahta osumaa rakentamassa olleen Miles Woodin tilille.

Vitek Vanecek torjui New Jerseyn maalilla 32 laukausta.

Ennen New Jerseyn kohtaamista Detroit oli voittanut edellisistä neljästä ottelustaan kolme. Tätä oli edeltänyt kuuden tappion putki. Tällä kaudella pelaamistaan 36 ottelusta Detroit on voittanut yhteensä 16.

New Jersey on puolestaan Metropolitan-divisioonassa toisena heti Carolina Hurricanesin jälkeen. Paholaispartio on kerännyt 38 ottelusta yhteensä 24 voittoa.