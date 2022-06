Jääkiekon MM-kotikisoista tulossa miljoonapotti – tähän tarkoitukseen rahat todennäköisesti menevät

Jääkiekon MM-kisojen järjestelyä varjosti ensin koronapandemiassa puhjenneet omikronaallot ja sen jälkeen Ukrainan sota. Vaikka MM-kisojen lopullisen tuloksen arvioiminen on vielä vaikeaa, niin Nummela on todella tyytyväinen, että katsomoihin saatiin ottaa yleisöä.

– Suomalainen jääkiekko on pitkään investoinut MM-kisatuottonsa täysimääräisesti suomalaisen jääkiekon kehittämiseen ja merkittävin investointi- ja kehityskohde on ollut nuorten taitovalmennus. Meillä on ollut 25-30 taitovalmentajaa palkattuna useamman vuoden ja he ovat ennen kaikkea tehneet töitä nuorimpien ikäluokkien kanssa, Nummela kertoo.