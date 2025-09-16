Jääkiekkoilija Orca Wiesblatt on kuollut 25-vuotiaana.

Wiesblatt menehtyi Sportsnetin mukaan autokolarissa viime viikonloppuna Kanadassa Brittiläisen Kolumbian provinssissa.

Calgaryssa syntynyt Wiesblatt oli tehnyt sopimuksen ensi kaudesta ECHL-seura Allen Americansin kanssa. Hän pelasi urallaan juniorisarja WHL:ssä ja alemmassa ammattilaissarjassa SPHL:ssä.

– Sydämemme ovat särkyneet. Orca odotti innolla ammattilaisuransa seuraavaa askelta, Allen Americansin päävalmentaja Steve Martinson sanoi lausunnossaan.

Wiesblattilla oli kolme jääkiekkoilevaa veljeä. Heistä Ozzy Wiesblatt pelasi kaudella 2024–2025 viisi NHL-ottelua Nashville Predatorsissa. Ozzy ja toinen veli Oasiz edustavat alkavalla kaudella AHL-seura Milwaukeeta.