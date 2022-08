NHL-seuralta synkkä uutinen: tähtimaalivahti sivussa koko ensi kauden

Lehner on pelannut Vegasin maalilla keväästä 2020 lähtien. Hän siirtyi seuraan Chicagosta. Maalivahdilla on sopimus Vegasin kanssa kauden 2024–2025 loppuun.

Veskari on kertonut avoimesti vuosia sitten kärsivänsä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Hän on painottanut, että mielenterveyden ongelmiin on uskallettava pyytää apua.