SM-liigan puolustajalupaus lähtee Pohjois-Amerikkaan

Vilen liittyy AHL-joukkue Utica Cometsin rivistöön, puolustajalla on edessään siis lisää pudotuspelikiekkoa kuluvaan kevääseen.

Utica Comets on NHL-joukkue New Jersey Devilsin farmi. Vilen on Devilsin viidennen kierroksen varaus keväältä 2021.