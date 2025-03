Trump: Zelenskyi yrittää perääntyä mineraalisopimuksesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi yrittää perääntyä maiden välisestä mineraalisopimuksesta.

Trump sanoi sunnuntaina toimittajille, että Zelenskyi on suurissa ongelmissa, jos hän perääntyy sopimuksesta.

Trumpin hallinto on ehdottanut, että Yhdysvallat saisi pääsyn Ukrainan luonnonvaroihin vastineeksi sotilaallisesta lisätuesta. Trump on painostanut Zelenskyiä allekirjoittamaan sopimuksen, mutta Ukraina on suhtautunut Yhdysvaltain viimeisimpään sopimusehdotelmaan nihkeästi.