Ivan Puopolon kolumni: Naiset eivät syty suorista seksiehdotuksista, ja siksi kiveksemme ovat pienet

Kokeeseen on valikoitu mies ja nainen, jotka edustavat ulkonäöltään ihmisten mielestä ”keskitasoa”. He kulkevat kadulla ja pysäyttävät satunnaisia vastaantulijoita. Kumpikin tahollaan sanoo vastakkaisen sukupuolen edustajalle:

Jotta voisimme ymmärtää mistä on kyse, meidän tulee mitata bonobo-simpanssin pallit.

Paine kehittää kiveksistä taisteluase

Koska bonobot eivät käy kilpailua siitä, kuka saa siittiöitään levittää – kaikki saavat kyllä – se tarkoittaa, että kilpailu lisääntymisestä käydään parittelun jälkeen. Parhaimmat siittiöt menestyvät. Niinpä bonoboilla on ollut evolutiivinen paine kehittää kiveksistään taisteluase, ja juuri se näkyy niiden koossa.

Uros jahtaa, naaras valikoi

Se on ymmärrettävää, koska naaraalle lisääntyminen on selvästi korkeampi kustannus kuin urokselle. Yhdeksän kuukauden raskauden ja imettämisen lisäksi jälkeläinen on vuosikaudet jatkuvassa hengenvaarassa. Kannattaa olla tarkka siitä, kenen kanssa geenejään jakaa.