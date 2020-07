Itsetuhoisten soittojen määrä kolminkertaistunut, kertoo Suomen Mielenterveysseura – "Yöllä on monesti se hetki, kun tuntuu, että en kestä yksin tämän pahan oloni kanssa"

"Heinäkuu hyvin kiireinen"

– Yöllä on hyvinkin kiireistä. Yöllä on monesti se hetki, kun tuntuu, että en kestä yksin tämän pahan oloni kanssa. Yö on myös se aika, jolloin harva palvelu on auki. Siksi on tosi tärkeää, että pystymme palvelemaan vuorokauden ympäri.