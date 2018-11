Kadut täyttyvät erimielisten marsseista ja mielenosoituksista – uusnatsien laillinen osallistuminen on yhden päätöksen varassa: "Katsotaan mitä se on itsenäisyyspäivänä"

Aiemmin poliisin tilannejohtajana itsenäisyyspäivinä toiminut ylikomisario Seppo Kujala kertoo, että tällä hetkellä poliisi on saanut ilmoituksia joistain itsenäisyyspäivän mielenilmauksista ja yleisötapahtumista.

– Lopullista määrää ei ole tiedossa, ja kokoontumisia on vielä hyvästi aikaa ilmoittaa. Mutta kyllä joitain on jo ilmoitettu, ja osa niistä on aiempina vuosina kerännyt paljonkin väkeä.