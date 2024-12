Sekä 612-kulkueen että Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen on määrä kokoontua Töölöntorilla. Poliisi haluaisi siirtää mielenosoituksen toisaalle.

Helsingissä järjestetään itsenäisyyspäivänä tuttuun tapaan kolme isompaa mielenosoitusta: rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen (SML) Suomi herää -mielenosoitus, äärioikeistotaustainen ja kansallismielinen 612-soihtukulkue sekä Helsinki ilman natseja -vastamielenosoitus.

Suomi herää -mielenosoitus on ilmoitettu alkavaksi kello 16 Rautatientorilta ja päättyvän Eduskuntatalolle. SML on ohjeistanut mielenosoituksen osallistujia liittymään myöhemmin 612-kulkueeseen.

612-kulkueen järjestäjä on ilmoittanut kokoontumisen alkavan Töölöntorilla puoli seitsemältä. Poliisi taas tiedotti mielenosoituksen alkavan kello 17, ja että se ohjataan suorinta reittiä Hietaniemen hautausmaalle, jonka sankarihaudoille se on aiempinakin vuosina päättynyt.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen on ilmoitettu kokoontuvan Töölöntorilla kello 17, vaikka poliisi on osoittanut mielenosoituksen siirrettäväksi Taivallahden aukiolle.

Poliisi on kertonut pyrkivänsä neuvottelemaan järjestäjän kanssa mielenosoituksen sijainnista sen alkamiseen asti. Aiempina vuosina vastamielenosoittajat ovat pyrkineet estämään 612-kulkueen kulun tai viivyttämään sitä.

Mielenosoituksen järjestävät anarkistinen A-ryhmä, antifasistinen Varisverkosto, Helsingin vasemmistonuoret ja Kurdistan-solidaarisuusverkosto.

Uusnatsit ja sinimusta liike

Suomi herää -mielenosoituksen järjestäjä sinimusta liike rekisteröitiin puolueeksi kesäkuussa 2022. Se ehti osallistua vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ja kampanjoida tämän vuoden eurovaaleissa ennen kuin korkein hallinto-oikeus purki sen puoluerekisteröinnin huhtikuussa. Oikeuden mukaan rekisteröintipäätös perustui erehdykseen.

SML:n puheenjohtaja Tuukka Kuru sanoi vuonna 2022 STT:n haastattelussa, että liikettä voi pitää rasistisena ja fasistisena ja vuonna 2023 hän tunnustautui itse antisemitistiseksi eli juutalaisvastaiseksi. Kesäkuussa 2023 Kuru tuomittiin sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen lokakuussa 2020 julkaisemansa juutalaisia solvaavan tviitin takia.

SML:ssä on useita entisiä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) jäseniä. PVL tapasi järjestää omaa mielenosoitustaan SML:n tavoin itsenäisyyspäivän alkuillasta ennen 612-kulkuetta. Vuoden 2018 itsenäisyyspäivänä PVL:n jäsenet kantoivat mielenosoituksessa hakaristilippuja. Hovioikeus tuomitsi mielenosoittajat, mukaan lukien sittemmin SML:n eduskuntavaaliehdokkaana olleen miehen, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

SML on ilmoittanut poliisille järjestävänsä jo kello yhdeltätoista aamupäivällä tilaisuuden keskustakirjasto Oodin edustalla Kansalaistorilla. Liike aikoo pitää myös "sinimustan lukupiirin" päivällä keskustakirjasto Oodissa. Samoihin aikoihin Oodissa järjestetään Etelä-Suomen vasemmistonuorten lukupiiri kirjasta Äärioikeisto Suomessa.

Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksessä on aikaisemmin kerrottu, ettei kirjaston tiloja luovuteta YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin tai väkivaltaa tuottavaa toimintaa harjoittaville yhteisöille. Vuonna 2022 kirjasto kielsi sinimustien ”vain suomalaisille” suunnatun tilaisuuden rasismiin vedoten.

Sinimusta liike ei tänä vuonna ole anonut Oodilta erillistä lupaa tilaisuuden järjestämiseen, eivätkä he tätä Soininvaaran mukaan pyytäessään saisikaan. Avoimen rasistisuutensa vuoksi sinimustat eivät myöskään saisi lupaa tilaisuuden järjestämiseen suljetuissa tiloissa, Soininvaara lisää.

– Mutta yksityishenkilöinä, jos he kutsuvat toisiaan lukupiiriin, niin sitä on hyvin vaikea estää, että he nyt sitten tulevat, hän totesi STT:lle keskiviikkona.

Vasemmistonuoret ovat varanneet lukupiirilleen suljetun tilan kirjastosta.

"Pari piirua persuista oikealle"

Äärioikeistotaustainen ja kansallismielinen 612-kulkue nousi otsikoihin jo hyvissä ajoin ennen itsenäisyyspäivää, kun kaksi perussuomalaisten kansanedustajaa Sheikki Laakso ja Teemu Keskisarja ilmoittivat jättävänsä Linnan juhlat väliin osallistuakseen kulkueeseen.

Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra puolusti sunnuntaina kansanedustajien oikeutta osallistua marssille, mutta maanantaina eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi Ilta-Sanomille, että Laakson ja Keskisarjan olisi syytä ehkä harkita osallistumistaan uudelleen.

Tämän jälkeen Laakso perui osallistumisensa, Keskisarja sen sijaan ei. Keskisarja on tapahtuman juhlapuhujana.

612-kulkue on järjestäjien mukaan poliittisesti sitoutumaton.

– Tapahtuman ainoa tarkoitus on juhlistaa isänmaamme itsenäisyyttä ja kunnioittaa menneiden sukupolvien sen eteen tekemiä uhrauksia. Osallistujia kehotetaan kunnioittamaan tapahtuman luonnetta jättämällä kaikki poliittiset ja muut tunnukset kotiin, kulkueen verkkosivuilla kerrotaan.

Jyväskylän yliopiston äärioikeistotutkijan Tommi Kotosen mukaan 612-marssille osallistuu ihmisiä "perussuomalaisista uusnatseihin".

– Aika kirjava joukkohan se on. Jos ajattelee, että parhaimmillaan ollut 2 000–3 000 osallistujaa, niin varmaan suurin osa jakaa jonkinlaisen maahanmuuttovastaisen ajatusmaailman ja ulossulkevan nationalismin. Eli edustanevat pääasiassa laitaoikeistoa, perussuomalaisista aina uusnatseihin, Kotonen sanoi STT:lle maanantaina.

Hänen mukaansa tapahtumassa pidetyt puheet ovat olleet "pari piirua persuista oikealle".

– Nationalistista paatosta ja joskus myös äärioikeiston salaliittoteorioita, hän sanoo.

Ensimmäinen 612 vuonna 2014

612-soihtukulkue järjestettiin ensimmäisen kerran itsenäisyyspäivänä vuonna 2014. Supo kuvasi vuonna 2015, että tuona vuonna toista kertaa järjestetyn tapahtuman organisoivat maahanmuuttovastaiset ja äärioikeistolaiset toimijat.

Järjestäjät itse kertoivat vuonna 2015, että kulkueen järjestelyissä on ollut mukana myös kansallissosialistisen Suomen Vastarintaliikkeen (SVL) ja kansallismielisen ja maahanmuuttovastaisen Suomen Sisun jäseniä yksityishenkilöinä.

Suomen Vastarintaliike kuului uusnatsijärjestö Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen, jonka korkein oikeus lakkautti vuonna 2020.

Myös SVL:n entinen johtaja ja sittemmin liikkeestä irtautunut Esa Holappa kertoi vuonna 2016 Ylelle, että uusnatsijärjestö oli aloitteellinen 612-soihtukulkueen järjestämisessä ja ensimmäisessä kulkueessa SVL:n aktivistit toimivat järjestysmiehinä.

Viime vuonna STT:n paikalla olleen toimittajan mukaan kulkueeseen osallistui myös maahanmuuttovastaisen ja katupartiointitoiminnastaan tunnetun Soldiers Of Odinin takkeihin pukeutuneita ihmisiä sekä kansainvälisen äärioikeistoverkoston Active Clubin jäseniä.

Töölöntorilla kaaos viime vuonna

Viime vuonna poliisi otti kiinni yli 50 ihmistä Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa Töölöntorilla sen jälkeen, kun mielenosoittajat eivät poliisin mukaan totelleet poistumiskäskyä.

Poliisi oli etukäteen kieltänyt Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen Töölöntorilla, koska paikalle oli jo aiemmin ilmoitettu järjestettäväksi 612-soihtukulkue. Poliisi pyrki kertomansa mukaan neuvottelemaan mielenosoittajien kanssa mielenosoituksen siirtämisestä, mutta toivottua tulosta ei syntynyt.

Poliisi keskeytti lopulta mielenosoituksen lainvastaisena ja käski väkijoukkoa poistumaan torilta.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kertoivat tiedotteessa olevansa äärimmäisen pettyneitä poliisin toimintaan. Mielenosoittajien mukaan poliisi esimerkiksi ratsasti mielenosoittajien päältä poliisihevosilla.

Eduskunnan oikeusasiamies antoi kuluvan vuoden marraskuussa päätöksensä kanteluihin, jotka koskivat poliisin toimintaa Töölöntorilla.

Oikeusasiamiehen mukaan poliisin käyttämissä voimakeinoissa ei ollut moitittavaa. Hän kiinnitti kuitenkin huomiota tapaukseen, jossa poliisi ratsastaa hevosella mielenosoittajan kumoon. Hän kehotti Poliisihallitusta arvioimaan, tulisiko poliisihevoset määritellä voimankäyttövälineiksi ja niiden käyttöä ohjeistaa.