Itävallassa asuva Heidi: Rokottamattomien rajut rajoitukset vasta ensimakua tulevasta – "Osa uskoo jopa, että hyttysiin on laitettu mikrosiruja"

– Niille joilla rokotusta ei ole, tilanne on tällä hetkellä todella vaikea. Tarkoittaa sitä, että he eivät saa lähteä kotoaan juurikaan ulos, ellei ole pakollisia asioita hoidettavana, kuten työasiat, lääkärille meno tai apteekkireissut.

"Osa uskoo, että hyttysiin on laitettu mikrosiruja"

Sturm-Noren kertoo, että rokottamattomien viesti hallitukselle on selkeä: He pitävät tilannetta epäreiluna.

– He sanovat, että he ovat terveempiä kuin rokotetut ihmiset. Kun rokotetut ovat saaneet kulkea ulkona normaalisti. Vetoavat siihen, että heitä on muutenkin testattu koko ajan.

– Monella syy on se, että he eivät uskalla ottaa sitä, koska rokotetta ei ole tarpeeksi kauan aikaa tutkittu. Pelätään jälkioireita. Sitten uskotaan, että korona on keksitty ja poliitikkojen kontrollointiyritys. Osa uskoo jopa, että hyttysiin on laitettu mikrosiruja, Sturm-Noren luettelee.