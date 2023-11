Itäraja voidaan sulkea kokonaan näillä kriteereillä

Kysymys on herättänyt keskustelua, sillä apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen torppasi tiettävästi tiistaina koko itärajan sulkemisen, koska tuolloin aito mahdollisuus hakea turvapaikkaa ei olisi toteutunut.

"Erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa"

Rajavartiolaki ei anna suoraa vastausta kysymykseen: sen mukaan turvapaikkahakemukset voidaan keskittää yhdelle rajanylityspaikalle, jos se on välttämätöntä vakavan uhan torjumiseksi, ja jos kyse on vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvasta maahantulosta tai poikkeuksellinen suuresta määrästä maahantulijoita.

Edellisen eduskunnan hyväksymässä mietinnössä kuitenkin mainitaan erikseen, että turvapaikanhaku on perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan mahdollista keskittää "lyhytaikaisesti erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle."

Mietinnöllä on merkitystä, kun lakipykälien sisältöä ja lainsäätäjän tarkoitusta tulkitaan.

Itäraja voidaan siis sulkea, mutta kyse on oltava erittäin poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei määritellä tarkemmin. Siksi kyse on lopulta tulkinnasta.

"Laki on olemassa"

Hallituspuolueiden lisäksi myös oppositiosta nähtiin, että koko itärajan sulkeminen on lain mukaan mahdollista, jos tilanne sitä vaatii. Hallituksen on kuitenkin saatava aikaiseksi esitys, joka on oikeudellisesti pätevä.