Jos itäraja suljetaan, kukaan ei tiedä, mitä "aito mahdollisuus" hakea turvapaikkaa tarkoittaa

Suomen on kansainvälisten velvoitteiden mukaan turvattava "aito ja tehokas" mahdollisuus turvapaikan hakemiseen, vaikka itäraja suljettaisiin. Epäselvää on, mitä vaatimus käytännössä tarkoittaa, sanoo eurooppaoikeuden professori Juha Raitio Helsingin yliopistosta.

– Suomella on valvottavanaan yli 1300 kilometriä itärajaa, ja aiemmat EU-tuomioistuimen ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut koskevat pienempiä raja-alueita. Siksi tässä täytyy tehdä tapauskohtaista harkintaa. Viime kädessä harkinnan tekee jälkikäteen ihmisoikeustuomioistuin tai EU:n tuomioistuin.

Raition mielestä itäraja voidaan tarvittaessa sulkea. Raitio on yksi asiantuntijoista, joita eduskunta kuuli viime vuonna, kun rajavartiolakia uudistettiin.

– Asiantuntijat olivat tuolloin tulkinnasta erimielisiä, mutta laki meni kuitenkin tässä muodossa läpi. Mielestäni laki on ihmisoikeusvelvoitteiden mukainen.

Rajavartiolain mukaan turvapaikkahakemukset voidaan keskittää yhdelle rajanylityspaikalle, jos se on välttämätöntä vakavan uhan torjumiseksi, ja jos kyse on vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvasta maahantulosta tai poikkeuksellinen suuresta määrästä maahantulijoita.

"Raja-Jooseppiin realistisempaa päästä"

Tutkijatohtori Milka Sormunen Helsingin yliopistosta katsoo, että aito mahdollisuus tarkoittaa, että turvapaikanhakijoilla on oltava realistiset mahdollisuudet päästä avoimelle rajanylityspaikalle. Myös Sormunen oli viime vuonna kuultavana eduskunnassa rajavartiolain uudistamisen yhteydessä.

– Jos turvapaikkahakemusten vastaanottaminen keskitettäisiin Helsinki-Vantaan lentoasemalle, on nähdäkseni aika selvää, ettei sinne olisi realistista mahdollisuutta päästä Venäjän puolelta olisi. Sen vuoksi, että koko keskittämisen tarkoitus olisi tuolloin estää ihmisten pääsy sinne.

Tällä hetkellä avoinna on Raja-Joosepin rajanylityspaikka Inarissa Lapissa.

– Raja-Jooseppikin on vaikeasti saavutettavissa, mutta sinne on kuitenkin realistisempaa päästä maata pitkin. Helsinki-Vantaan lentoasemalle tulisi käytännössä lentää, mikä ei todennäköisesti olisi mahdollista näille ihmisille, Sormunen sanoo.

Sormusen mukaan EU:n tuomioistuimen tai ihmisoikeustuomioistuimen aiemmista ratkaisuista ei voi päätellä, kuinka paljon rajanylityspaikkoja on oltava avoinna, mutta niitä on oltava riittävästi, ja niiden on oltava tosiasiallisesti saavutettavissa.