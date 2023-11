Uudet pakotteet tukevat todennäköisesti Helsingin areenan pakkolunastusta venäläisiltä oligarkeilta

Jääkiekkojoukkue Jokereiden entinen kotihalli on lojunut tyhjillään Helsingin Pasilassa toissa keväästä saakka, jolloin Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Osa areenan omistajista ja taustavaikuttajista kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin.

EU on kohdistanut pakotteita sodan myötävaikuttajiin. STT:n tietojen mukaan uusissa pakotevalmisteluissa on kuitenkin neuvoteltu siitä, että pakotelistatut omistajat voisivat myydä jäädytettyä omaisuutta.

Niin ikään pakettiin on luonnosteltu selkänojaa pakkolunastuksille, jos Helsingin areenan kaltaista omaisuutta ei saada yleisön käyttöön suosiolla.

Unkari pitäisi vakuuttaa

Brysselin hallintokortteleissa valmisteltava 12. pakotepaketti sisältää siis todennäköisesti keinot, joiden avulla Helsingin areena voisi siirtyä toimintakykyisille omistajille. Suurimpana esteenä paketin valmistumiselle on Unkari, joka muiden maiden pitäisi saada hyväksymään paketti.

Tähän saakka Unkari on aina lopulta suostunut hyväksymään pakotteet. Omaisuuden myymiseen ja pakkolunastukseen ei tällä hetkellä kohdistu mitään erillistä vastustusta, vaan niissä kyse on teknisten yksityiskohtien hiomisesta.

Vihiä valmisteluista

Pakkolunastaminen on puuttumista omaisuudensuojaan, minkä vuoksi siitä on Suomessa säädetty perustuslaissa. Esimerkiksi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on sanonut Ylellä, että Helsingin areena pitäisi voida ottaa käyttöön yleisen edun nimissä.