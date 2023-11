Itäraja kiinni: Näin muutos näkyy lentokentillä ja satamissa

Hirvi kertoo, että Suomeen saapuu vuosittain normaalitilanteessakin lentäen noin kaksisataa turvapaikanhakijaa, joiden profiili on erilainen kuin itärajalla.

Itärajalta tulevat ovat olleet pääosin työikäisiä miehiä, mutta lentokentälle on tullut enemmän myös naisia ja perheitä. Turvapaikanhakijat ovat lähtöisin Kiinasta, Sri Lankasta ja Turkista

Hirven mukaan näitä ulkomaalaislain mukaisia seuraamusmaksuja on määrätty vuosittain ennen itärajan sulkemistakin muutamia kymmeniä.

– Näissä tapauksissa henkilöillä on ollut väärennetyt matkustusasiakirjat, sanoo Hirvi.

Turvapaikkahaku käynnistyy jo lentokentällä

Hirven mukaan Suomeen turvapaikanahakijoita tulee myös kauttakulkulennoilla eli määränpää on joku toinen maa, mutta henkilö jää Suomeen.

Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen saapuva laivaliikenteessä tilanne on erilainen, sillä kyse on EU:n sisäliikenteestä, silti Suomeen on tullut laivoilla vuosittain jonkin verran yksittäisiä turvapaikanhakijoita.