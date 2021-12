Italiassa ei pääse enää bussiinkaan ilman koronapassia, uhkana 400 euron sakko – näin Roomassa on reagoitu kiristyneisiin toimiin

Pääosin superpassi ja uudet koronatoimet on otettu Italiassa vastaan maltillisesti.

– Tämä on ainoa tie ulos tästä tilanteesta, Roomassa asuva Ilaria Fierimonte kertoo uutistoimisto Reutersille.

– Tämä on täysin tarpeellinen toimi. Jos emme halua takaisin rajoituksia, joita meidän on täytynyt sietää puolitoista vuotta, meidän täytyy sopeutua, Marco Formichella sanoo.

– Rehellisesti sanottuna, en usko, että koronapassi on oikea tapa taistella virusta vastaan. Mielestäni ihmisten pitäisi voida päättää, haluavatko ottaa rokotteen, Antonio Culento perusteli kantaansa.

Italiassa on yksi maailman korkeimmista rokotuskattavuuksista. Yli 80 prosenttia koko maan väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Noin 15 prosentille on annettu myös jo kolmas annos.