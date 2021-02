Italian uusi pääministeri Mario Draghi vannoi virkavalansa – taloudessa hyvät neuvot tarpeen

Uudella hallituksella on heti edessään koko joukko tärkeitä talouspäätöksiä, sillä Italian talous on ollut viime aikoina pahoissa ongelmissa, eikä maata ankarasti koetellut koronapandemia ole lainkaan helpottanut tilannetta. Italian bruttokansantuote kutistui viime vuonna lähes yhdeksän prosenttia, ja yli 420 000 italialaista menetti työnsä. Kyseessä on Italian taloushistorian pahin taantuma toisen maailmansodan jälkeen.