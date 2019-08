Italian hallituksella edessään kohtalonpäivä – pääministeri Conte puhuu senaatille poliittisen kriisin keskellä

Poliittinen kriisi tuonut Italialle jo ison laskun



Salvinin maahanmuuttovastainen Lega-puolue on johtanut mielipidemittauksia jo kuukausia ja Salvinin uskotaan haluavan käyttää korkeita kannatuslukuja hyväkseen. Jos ennenaikaiset vaalit järjestetään lokakuussa, Salvinin Lega-puolueen arvioidaan saavan 36–38 prosenttia äänistä.

Poliittinen kriisi on herättänyt huolta myös Italian taloudesta. Italian valtionvelka on 132 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suhde on Euroopan unionin toiseksi suurin heti Kreikan jälkeen.