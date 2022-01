Italiassa istuva presidentti Sergio Mattarella on valittu jatkokaudelle.

80-vuotiaan, luotettavana pidetyn ja suositun Mattarellan valinta on päätös viikkoja kestäneelle väännölle siitä, pitäisikö arvostettu pääministeri Mario Draghi valita presidentiksi. Monen huolena on ollut, että pääministerin lähtö olisi jättänyt hallituksen tuuliajolle epävarmana aikana.

Arvostusta yli puoluerajojen

Sisilialainen Mattarella on pyrkinyt olemaan kansaa yhdistävä hahmo viiden eri hallituksen ja Italiaa kovin koetelleen koronaviruspandemian aikana. Hän on kerännyt arvostusta yli puoluerajojen.

Talousväki tykkää Draghista

Entinen Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi on ollut pääministerinä vajaan vuoden, ja hän on ollut avainasemassa Italian velkaantuneen talouden elvyttämisessä. Italian on määrä saada miltei 200 miljardia euroa EU-rahoitusta, mutta raha on kytketty uudistusohjelmaan, jonka aikataulu on tiukka.