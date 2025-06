Italian supertähdeltä kysyttiin Suomesta – näin hän vastasi

Italian pituushypyn nuori supertähti Mattia Furlani pääsee ottamaan revanssin perjantaina Rooman Timanttiliigassa vuoden takaisista EM-kisoista, jossa hän hävisi kultamitalin Kreikan pituusihmeelle Militiadis Tentogloulle. Furlani on tulossa myös tähdittämään Paavo Nurmi gamesia Turkuun parin viikon päästä, ja nuorukainen kertoo, mitä odottaa ensimmäiseltä matkaltaan Suomeen.

Furlani avaa ulkoratakautensa perjantaina kotikentällään Rooman Timanttiliigassa.

– Tuntuu mahtavalta. Ensimmäinen Timanttiliigan kisa ja heti tärkeä kilpailu. Olen innoissani, että pääsen aloittamaan täältä, Furlani kertoo MTV Urheilun haastattelussa Stadio Olimpicolla.

Vastassa on viime vuonna pituushyppyä dominoinut Kreikan Miilitiadis Tentoglou, joka jysäytti vuosi takaperin hurjan loikan 865, jolla myös irtosi Euroopan mestaruus. Furlani hyppäsi myös komeasti EM-hopealle tuloksella 838, mikä on edelleen hänen ennätyksensä ja alle 20-vuotiaiden maailmanennätys.

Italialainen haluaa edetä rauhassa, mutta uskoo, että omat ennätyslukemat ovat rikottavissa perjantaina, mistä antaa myös viitteitä miehen viimeaikiset hypyt. Furlani on kisannut toukokuussa kahdesti, Atlantassa hän ponkaisi 828 ja Italiassa vain muutama päivä sitten nuorukainen leiskautti tuloksen 831.

– Odotan, että pystyn hyppäämään paremmin kuin ennätykseni huomenna, koska olen harjoitellut hyvin sekä ilman ongelmia ja olen kehittynyt. Jos kaikki onnistuu hyvin – vauhdinotto, tekniikka ja hyppy –uskon, että pystyn ennätykseeni, Furlani analysoi.

Rooman Timanttiliigan kisan jälkeen Furlani on myös tulossa Suomeen, kun Turussa kisataan Paavo Nurmen kisoissa 17.6.

Mitä odotat matkalta Suomeen?

– Olen innoissani, koska se on ensimmäinen kerta minulle Suomessa. Se on tärkeä kilpailu ja siellä on kisaamassa maailman parhaita, Furlani kertoo.

20-vuotias italialainen saa Turussa vastaansa ainakin kovaa suomalaisväriä, kun tällä kaudella 795 hypännyt Kalle Salminen ja 788 ponkaissut Kristain Pulli ovat kisaamassa pituushypyn voitosta. Kisassa on mukana myös Australian Liam Adcock, jonka kova ennätys talvelta on peräti 828.