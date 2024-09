Italian Kimissä havaittiin heti samankaltaisuus Räikkösen kanssa

– Kimi kertoo meille, millainen persoona hän on. Hän on 18-vuotias, hän antaa lyhyitä vastauksia, Kravitz kommentoi.

/All Over Press

/All Over Press

– Hän on täällä, koska hänellä on yhteyksiä yhteen Sauberin sponsoreista. Toinen syy on, että hän nauttii Monzan taiasta, kuten me muutkin, Kravitz taustoitti.