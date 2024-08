Toto Wolff lipsautti huomattavan vihjeen Mercedeksen kuljettajavalinnasta

18-vuotias italialaiskuljettaja on selkeä suosikki nousemaan George Russellin rinnalle, kun seitsenkertainen maailmanmestari siirtyy tämän kauden päätteeksi Ferrarille. Monzassa Antonelli debytoi GP-viikonlopun puitteissa tuurattuaan Russellia ensimmäisissä harjoituksissa.

– Tärkeintä on tehdä henkilövalinnat osaamisen perusteella. Pieleen menneet ensimmäiset harjoitukset eivät ole syy päättää jonkun puolesta tai jotakuta vastaan.

Antonelli liittyi Mercedeksen kuljettaja-akatemiaan 12-vuotiaana keväällä 2019. Mercedeksellä häntä on aina pidetty erityislaatuisena lahjakkuutena, jota voidaan verrata jopa Hamiltoniin tai Max Verstappeniin .

– Hän on tulokas ja erittäin nuori. Olemme valmiita satsaamaan hänen tulevaisuuteensa. Näitä tilanteita tapahtuu, ja niitä tulee tapahtumaan ensi vuonna, mutta myös paljon kohokohtia on luvassa.

Vaikka Antonellin F1-pestiä ensi kaudeksi ei ole vielä virallisesti vahvistettu, tämänkaltaiset lausunnot ja vihjaukset vain vahvistavat huhuja, joiden mukaan päätös hänen edukseen on jo tehty.

– Ymmärrämme täysin, kenellä on kykyjä ja kenellä ei. Siitä on jo tovi, kun italialaiskuljettaja ajoi viimeksi huipputallissa, joten olen varma, että tässä on paljon pureskeltavaa 18-vuotiaalle.