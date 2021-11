Italian ampumahiihtotähti Dorothea Wiererin kuvapäivitys oli liikaa – someraivo puhkesi

Julkaisun kommenttikenttään ilmaantui lukuisia kommentteja, joissa kritisoitiin Wiererin matkustustapaa ja monet nostivat esille maailmalla vallitsevan ympäristötilanteen. Wierer kertoi Expressenille, mikä oli lentomatkan takana.

– Se on yksi sponsoreistani, joka auttaa minua. Se on erittäin hyvä, sillä minulla on monia tapaamisia. Jos sää sallii, niin helikopteri lennättää minut pisteestä A pisteeseen B. Minun ei tarvitse istua neljää tuntia autossa, vaan se kestää sen sijaan 30 minuuttia. Se on loistavaa, Wierer kertoi.

Ruotsin SVT:n ampumahiihtoasiantuntija sekä lajin olympiavoittaja ja maailmanmestarin Björn Ferryn mielestä Wierer teki virheen, kun hän laittoi lentomatkastaan kuvia sosiaaliseen mediaan.

– Ymmärrän, että ihmiset ovat kiihtyneitä. Hänen virheensä on se, että hän rehentelee sillä, kun hän matkustaa omalla lennolla Bolzanosta Idreen. Samalla ei ole ketään, joka vaatisi, että hänen tulisi matkustaa junalla tai bussilla sinne. Hän olisi kuitenkin voinut ottaa mukaansa loput maajoukkueesta, Ferry totesi.

– Samalla se on niin, että kun sinulla on tällaiset mahdollisuudet, niin käytät ne. Puhtaasti urheilun kautta ajateltuna se on etu, kun pääsee helpoiten ja vaivattomasti paikasta toiseen ilman häiriötekijöitä. Tämä näyttää sen, että Wierer on väärällä puolella historiaa. Tämä sillä ajatuksella, että kuinka tietoisia olemme ympäristöongelmasta, Ferry jatkoi.

Ferry uskoo, että 12-kertainen aikuisten arvokisamitalisti Wierer tulee entistä tietoisemmaksi ympäristön tilanteesta.

– Siinä vaiheessa kun hän lopettaa uransa, on hän rakentanut hienon ekologisen talon kotimaisemiinsa Italiassa. Hän juo vain ekologista viiniä, hänellä on omia lampaita ja kutoo omat villasukkansa. Silloin kaikista tuntuu, että hän on tehnyt oikein ja on lähettiläs koko maailmalle, Ferry sanoi.

Ampumahiihdon maailmancup käynnistyy 27. marraskuuta.