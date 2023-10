Italialaisäiti tuskastui kotona "loisiviin" aikuisiin poikiinsa ja nosti oikeusjutun – näin kävi

Pojat eivät osallistuneet kodin ylläpitoon

Nainen on eronnut aviomiehestään ja elää eläkkeensä turvin. Kaikki hänen rahansa menevät kodin ylläpitoon ja ruokaan. Tapaukseen liittyen väitettiin, että kaksikko ei osallistunut talouden ylläpitoon taloudellisesti eikä edes auttanut äitiään kotitöissä.

Tuomari äidin puolella

Pojat vetosivat vanhempien velvollisuuteen huolehtia jälkikasvustaan

Italiassa on yleistä ja kulttuurisesti hyväksyttävää, että aikuiset kolmekymppiset lapset asuvat edelleen vanhempiensa kanssa. New York Postin mukaan tämä on tyypillistä etenkin nuorten miesten keskuudessa.