Italialaisessa jalkapallossa kuultiin harvinainen nimitys, kun maan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava Ternana Calcio nimitti uudeksi puheenjohtajakseen vain 23-vuotiaan Claudia Rizzon.

Seura vaihtoi hiljattain omistajaa ja ilmoitti täten myös uudesta presidentistään. Tehtävään nimitettiin Claudia Rizzo – liikemies Gianluigi Rizzon tytär. Sata vuotta täyttävän seuran ostaneen perheen jälkeläinen kertoi olevansa otettu kunniasta.

– Tavoitteena on rakentaa vankka, moderni ja läpinäkyvä projekti, jossa asetetaan ihmiset ja urheilun arvot keskiöön, jalkapalloon intohimoisesti suhtautuva Rizzi lausui lehdistötilaisuudessa ja kuvaili tehtäväänsä vaikeaksi ja fantastiseksi mahdollisuudeksi.

– Olen toistaiseksi nähnyt joukkueen vain televisiosta, Rizzo totesi.

Aiemmin perheensä oliiviöljyn tuotantoa johtaneesta Rizzosta tulee todennäköisesti yksi maailman nuorimmista jalkapalloseuran puheenjohtajista.

Ternana Calcio pelasi kaksi kautta Serie A:ssa 1970-luvulla. Tuoreen kautensa se aloitti Serie C:ssä keräämällä kuudesta ottelusta kymmenen pistettä.