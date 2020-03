Italia määrää suljettavaksi suuren määrän yrityksiä: Kaikki "ei-välttämätön" hiljenee

Määräys on voimassa 3. huhtikuuta asti, kertoo italialaislehti La Repubblica .

– Hallitus on päättänyt sulkea alueella kaiken sellaisen tuotannollisen toiminnan, mikä ei ole täysin olennaista, elintärkeää ja korvaamatonta. Haluamme turvata tärkeimpien tuotteiden, tarvikkeiden ja palvelujen saannin, Conte perusteli.

Pääministerin mukaan maan tuotantoa hidastetaan, mutta sitä ei pysäytetä täysin. Conten mukaan koronavirus on aiheuttanut maahan suurimman kriisin sitten toisen maailmansodan.– Jos toimimme yhdessä, selviämme tästä, hän sanoi.

Italiassa eniten koronaviruskuolemia

Maailman kaikista raportoiduista koronakuolemista noin 40 prosenttia on nyt todettu Italiassa. Vahvistettujen virustartuntojen määrä Italiassa on yli 53 000. 60 miljoonan asukkaan Italia on jo viikkojen ajan soveltanut järeitä eristystoimia ja liikkumiskieltoja pysäyttääkseen viruksen leviämisen.