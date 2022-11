"It's hard to be a tonttumies" – The Joulukalenteri ja muut joulun ajan klassikot löytyvät pian Katsomosta

MTV Katsomon joulukalenteri tarjoaa uutta katsottavaa joka päivä 1.12. alkaen aina joulun välipäiviin saakka. Luvassa on joululeffoja, dokkareita, draamasarjoja, realityä sekä joulunajan klassikko, hurmaava The Joulukalenteri.

MTV Katsomon joulukalenterin ohjelmat

Seikka on saletti, it's hard to be a tonttumies! Vuonna 1997 päivänvalon nähnyt The Joulukalenteri avaa MTV Katsomon joulukalenterin ohjelmiston. Tonttujen seikkailua maailman pelastamiseksi ilkeiltä näsiltä voi seurata päivittäin 1.12. alkaen jouluaattoon asti MTV Katsomosta sekä Subilta.

Subilla jaksot esitetään joka päivä alkuillasta kello 18.40, pois lukien torstait 1.12. ja 8.12., kun jaksot nähdään Liiga-ottelun vuoksi jo tuntia aiemmin. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.

The Joulukalenteri 1.12. alkaen MTV Katsomo ja Sub

Sekasin: Ranska on suomalaiseen Sekasin-hittisarjaan perustuva ranskalaisversio. Sarja seuraa psykiatrisessa hoidossa olevia nuoria, Marvinia, Simonia, Estelleä ja Mélodieta. Kaikki ensimmäisen kauden 10 jaksoa julkaistaan kerralla katsottavaksi vain MTV Katsomossa. Toinen kausi julkaistaan 23.12.

Sekasin: Ranska (Mental) 1.12. alkaen MTV Katsomo

Nathalie Varga (Charlie Murphy, mm. Peaky Blinders) on keskellä valtaisaa mediamylläkkää. Häntä syytetään aviomiehensä murhasta.

Tutkiva journalisti James Alden (James D'Arcy) suostuttelee Nathalien antamaan haastattelun. Nathalie toivoo haastattelun auttavan löytämään oikean syyllisen. James huomaa rakastuvansa naiseen. Mutta onko tämä syytön, kuten väittää?

Deadline 2.12. alkaen MTV Katsomo

Italialainen rikosdraama The King (Il Re, 2022-) kertoo Italian vaarallisimpia vankeja majoittavasta vankilasta, jota johtaa julma Bruno Testori (Luca Zingaretti).

Testoria näyttelevä Zingaretti muistetaan Suomessa erityisesti sympaattisena komisario Montalbanona. Zingarettin uusi hahmo, kokaiinia vetävä kovapintainen Testori on kaukana sisilialaisetsivästä.

Uutuussarja on alkujaan Zingarettin keksintö. Ideoinnin lisäksi hän teki tiiviisti töitä yhdessä käsikirjoittajien kanssa sarjaa luodessa. The Kingin pääkirjoittajat ovat Stefano Bises (Gomorrah, ZeroZeroZero) ja Peppe Fiore (Ultras).

Sarjan vankilamiljöö on uskottava – ja syystä. Näyttävä kuvauslokaatio on Torinossa sijaitseva entinen vankila 1800-luvulta, joka toimii nykyään museona.

The King sai loistovastaanoton kotimaassaan ja siitä on tekeillä toinen kausi. Sarja on julkaistu aiemmin tänä syksynä C Moressa.

The King (Il Re) 3.12. MTV Katsomo

MTV Katsomosta ja AVAlta tuttu Gregg Wallace minilomalla -matkailuohjelma on nyt joulutunnelmissa. Joulukuun 3. päivänä julkaistavassa jaksossa Gregg Wallace on Kööpenhaminassa, jossa hän pääsee ihastelemaan kaupungin keskustassa sijaitsevan hurmaavan Tivolin joulutunnelmaa. Toinen Gregg Wallace joululomalla -erikoisjakso julkaistaan 10.12. – silloin ollaankin Suomessa.

Gregg Wallace joululomalla (Gregg Wallace Christmas Special) 3.12. alkaen MTV Katsomo, AVA

Missing People (Försvunna Människor) on kuusiosainen ruotsalainen jännäriuutuus.

Rekkakuski Erwin (Peter Viitanen) ajaa kuumana kesäpäivänä kahdeksan syyrialaista Juutinrauman sillan yli Ruotsiin. Erwinille teko on humanitaarisen avun tarjoamista, mutta pomolleen Luntille (Ville Virtanen) kyse on rahakkaasta liiketoiminnasta.

Erwin tekee kohtalokkaan virheen, joka pakottaa hänet vaikeiden ja elämää mullistavien päätöstä äärelle.

MTV Katsomossa koko 1. tuotantokausi julkaistaan kerralla katsottavaksi. MTV3-kanavalla sarjaa seurataan sunnuntai-iltaisin 4.12. klo 22.35 alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.

Missing People 4.12. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Seurapiirijulkkis Jasmine Hartin on kahden lapsen äiti, joka seurusteli brittiläisen miljardöörin pojan Andrew Ashcroftin kanssa.

Toukokuussa 2021 Belizen viranomaiset löysivät 32-vuotiaan Jasminen öiseltä laiturilta, yltä päältä veressä. Vedessä makasi poliisi Henry Jemmott, ammuttuna kuoliaaksi omalla virka-aseellaan. Huhumylly alkoi heti pyöriä. Oliko kyseessä vahinko? Huumekauppaa? Rakastavaisten riita?

True crime -dokumentti One Bullet in Belize pureutuu tapaukseen.

One Bullet in Belize 4.12. alkaen MTV Katsomo

Kahdeksanosainen draamasarja sijoittuu 1970-luvun Australiaan.

Parhaat kaverukset Snapper (Ben O'Toole) ja Trotter (Sean Keenan) ovat elämäntapasurffareita, joista kehkeytyy hurjat kilpakumppanit, kun he luovat jättimäiset surffibrändi-imperiumit. Baronsin taustalla inspiroimassa on Billabong ja Quicksilver -brändien syntytarina. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.

Barons 5.12. alkaen MTV Katsomo

Kaksiosaisessa Kartanojoulu brittiläiseen tapaan -sarjassa tutustutaan kahteen upeaan linnaan ja niiden joulunviettoon. Ensimmäisessä osassa ollaan Highclere Castlessa – moni tuntee linnan hittisarja Downton Abbeystä.

Toinen osa kuljettaa katsojat Warwick Castle -linnaan. Ohjelma esitetään myös MTV3-kanavalla 6. - 7.12.

Kartanojoulu brittiläiseen tapaan (Christmas At…) 6.12. alkaen MTV Katsomo

Toimittaja, juontaja Stacey Dooley tunnetaan Briteissä muun muassa Verta, hikeä ja t-paitoja -sarjasta. Nyt Stacey menee kymmeneksi päiväksi St. Hildan nunnaluostariin elämään rauhallista ja kurinalaista elämää 23 nunnan kanssa. Antaako elo luostarissa Staceyn elämään uusia näkökantoja ja oppeja?

Stacey Dooley ja nunnaluostari (Stacey Dooley: Inside the Convent) 7.12. alkaen MTV Katsomo

Hiljattain vapautuneiden vankien ja heidän mielitettyjensä seuraavan realitysarjan 2. tuotantokausi. Kaikki 14 jaksoa julkaistaan kerralla katsottaviksi.

Life After Lockup 8.12. alkaen MTV Katsomo

Nick ja Sarah Bolton perustivat joulukoristeluyrityksensä yli 20 vuotta sitten. Kaksikon firman palveluksia ostavat tähdet ympäri maailman Mariah Careystä Steven Spielbergiin.

Ohjelmassa seurataan, miten liverpoolilaisyrityksen väki koristelee brittiläisiä maamerkkejä jouluiseen ulkoasuunsa. Koristelun hurmaan voi heittäytyä myös AVAlla 10.12. ja jouluaattona MTV3-kanavalla.

Luksusjoulun koristelijat (Deck the Halls: The Luxury Christmas Decorators) 9.12. alkaen MTV Katsomo

MasterChefistäkin tuttu Gregg Wallace seikkailee jouluisella minilomalla nyt Suomessa. Wallace lentää tietysti Korvatunturille Joulupukin luokse.

Gregg Wallace joululomalla (Gregg Wallace Christmas Specials) 10.12. alkaen MTV Katsomo, AVA

Departure on kanadalainen jännityssarja onnettomuustutkija Kendra Malleystä (Archie Panjabi). Kolmannella kaudella Malleyn ja kumppaneiden tutkittavaksi tulee yli 300 matkustajaa kuljettaneen laivan uppoamistapaus. Departuren kaartiin kolmannella kaudella liittyy Will & Grace -komediasarjasta tuttu Eric McCormack. Sarjan kaksi aiempaa kautta on katsottavissa MTV Katsomossa. Sarja on katsottavissa myös C Moressa.

Departure 11.12. alkaen MTV Katsomo

MTV Katsomossa julkaistaan 12. - 14.12. yhteensä kymmenen romanttista jouluelokuvaa: Jouluromanssi kummittelee, Joulun avain, Joulu maalla, Jos joulun saisin, Lähetys jouluksi, Rakkautta pikkujouluissa, Joulu tavaratalossa, Rakkautta jäällä, Jouluinen kaksintaistelu sekä Joulun pomo. Leffat esitetään myös AVAlla arkisin 12.–23.12. välisenä aikana.

Jouluelokuvia 12.–14.12. MTV Katsomo

Catching a Killer (2017) on brittiläinen true crime -sarja, jossa seurataan Thames Valleyn poliisin etsiviä, kun nämä tutkivat murhatapauksia. Kerralla julkaistava tuotantokausi koostuu viidestä jaksosta, joista kukin käsittelee omaa tapaustaan. Sarja julkaistaan myös C Moressa.

Catching a Killer 15.12. alkaen MTV Katsomo

Kartanojoulut hulppeissa brittiasumuksissa jatkuu nyt Chatsworth Housen joululla. 126 huoneen Chatsworth House on kulkenut Cavendishien suvussa jo 1550-luvun lopusta ja siellä pitää majaansa Devonshiren herttua.

Kartanojoulu Chatsworth Housen tapaan (Christmas at Stately Homes) 15.12. alkaen MTV Katsomo

Tiivistunnelmainen jännäri kertoo pankkivirkailija Rowanista (Amanda Abbington, mm. Sherlock), jonka teini-ikinen poika Finn (Jesse Cescatti-McFarlane) joutuu paikallisen jengin pihteihin pieleen menneen huumekaupan vuoksi. Finnin elämä on uhattuna, ellei Rowan onnistu haalimaan kasaan jengin vaatimia rahoja. Kun muitakaan keinoja ei ole rahojen saamiseksi tarjolla, hän päättää yrittää vaarallista ryöstöä omalla työpaikallaan. Tuore, vuonna 2022 Briteissä julkaistu neliosainen minisarja julkaistaan kokonaisuudessaan MTV Katsomossa 2.12. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.

Desperate Measures 16.12. alkaen MTV Katsomo

Will Scott (Martin Dingle Wall) on yksi FBI:n parhaista kryptologiaosaajista. Häntä pyydetään selvittämään koodattu asiakirja. Käy ilmi, että salakielellä kirjoitettu viesti on lista salamurhattavista ihmisistä. Will joutuu havaintonsa vuoksi pahisten huomion kohteeksi, sillä he haluavat listansa takaisin. Seitsenosainen jännäri julkaistaan kerralla katsottavaksi MTV Katsomoon. Sarja on katsottavissa myös C Moressa.

Cypher 17.12. alkaen MTV Katsomo

Kaksiosainen dokumentti The Case Against Cosby lupaa paljastaa uusia kylmääviä faktoja Bill Cosbysta ja häneen kohdistuneista raiskaussyytteistä. Dokumentintekijöillä on ollut yksinoikeus jututtaa Cosbyn oikeuteen haastanutta kanadalaista koripalloilija Andrea Constandia. Constand on ainoa yli 60:stä Cosbya syyttäneestä naisesta, joka on onnistunut viemään Cosbyn oikeuteen. Constandin lisäksi dokumentissa haastatellaan muun muassa syyttäjä Gloria Allredia sekä psykiatri Ann Burgessia. Dokumentti on katsottavissa myös C Moressa.

The Case Against Cosby 18.12. alkaen MTV Katsomo

Saksalais-itävaltalainen draamasarja Itävallan keisarinna Elisabetin eli Sissin elämästä jatkuu uusin, 2. tuotantokauden jaksoin. Sarjan päärooleissa nähdään toisellakin kaudella tutut Dominique Devenport ja Jannik Schümann. Sarjan ykköskausi palkittiin Saksassa parhaan tv-sarjan Jupiter-palkinnolla. Ensimmäinen tuotantokausi on myös katsottavissa MTV Katsomossa. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.

Sissi 19.12. alkaen MTV Katsomo

Bachelorin Uusi-Seelanti-versiossa itselleen mielitiettyä etsii sarjan neljännellä kaudella laulaja, näyttelijä Moses Mackay. Baritonin sydämestä kilvoittelee 18 sinkkunaista. 15-osainen tuotantokausi tuodaan MTV Katsomoon katsottavaksi kerralla.

Bachelor Uusi-Seelanti 20.12. alkaen MTV Katsomo

Ihmiskaupasta ja seksuaalirikoksista syytettyä suomalaissyntyistä liikemies Peter Nygårdia käsittelevä dokumentti julkaistaan MTV Katsomossa 21.12.

Nygårdia on luonnehdittu Kanadan Jeffrey Epsteiniksi, ja yli 80 naista on syyttänyt häntä seksuaalirikoksista ja raiskauksesta. Tekoja on yli neljältä vuosikymmeneltä. Miten hän onnistui pitämään salaisuutensa?

Dokumentissa haastatellaan muun muassa Nygårdin henkilökohtaista videokuvaajaa sekä naisia, jotka ovat esittäneet syytöksiä Nygårdia kohtaan.

Peter Nygård: Salaiset videot (Peter Nygård: The Secret Videos) 21.12. alkaen MTV Katsomo

Toimittaja Stacey Dooley matkaa Yhdysvaltoihin Iowan osavaltioon tutustuakseen yli 700 naisvankia majoittavaan The Correctional Institute for Women -vankilaan ja siellä asuviin naisiin.

Stacey tutustuu erityisesti elinkautisvankeihin ja heidän elämäänsä kaltereiden takana.

Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.

Stacey Dooley ja elinkautisvangit (Stacey Dooley: Locked up with the Lifers) 22.12. alkaen MTV Katsomo

Neliosaisessa Agatha Christie -minisarjassa paikallisen papin poika Bobby Jones (Will Poulter, mm. Dopesick) löytää kuolevan miehen, joka viimeisellä henkäisyllään kysyy "Why didn't they ask Evans?" – mikseivät he kysyneet Evansilta.

Yhdessä teräväpäisen ystävänstä Frances Derwentin (Lucy Boynton, mm. Bohemian Rhapsody) kanssa Bobby lähtee selvittämään kuolleen miehen arvoitusta, varustettuna vain kummallisella kysymyksellä sekä valokuvalla, joka löytyi miehen taskusta.

MTV Katsomossa dekkaritarina julkaistaan kerralla kokonaan katsottavaksi. Sarja esitetään MTV3-kanavalla 24. Ja 25.12. – kaksi jaksoa kumpanakin päivänä.

Agatha Christie: Askel tyhjyyteen (Why Didn’t They Ask Evans) 24. - 25.12. MTV Katsomo, MTV3

Hätäkeskuksessa työskentelevä Gabe (Iain De Caestecker) saa työvuorossaan puhelun naiselta, joka kertoo paniikissa tappaneensa poikaystävänsä. Nainen ei suostu kertomaan, kuka hän on, mutta hän tajuaa puhelimessa, että tuntee Gaben. Nainen on joku Gaben menneisyydestä, ja näin Gabesta tulee paitsi hätäpuhelun vastaanottanut virkailija, myös poliisin ainoa johtolanka naisen jäljille. Kolmiosainen minisarja julkaistaan MTV Katsomossa kerralla katsottavaksi.

The Control Room 27.12. alkaen MTV Katsomo

Veitola.doc on journalisti Maria Veitolan ja palkitun dokumenttiohjaajan Sami Kieksin intohimoprojekti, joka syntyi heidän yhteisestä halustaan selvittää, mitä meille on tapahtumassa, kun maailma muuttuu kovaa vauhtia ja Suomi sen mukana.

Neliosaisessa dokumenttisarjassa Veitola sukeltaa ajassamme puhututtavien ja ristiriitaisten aiheiden pariin itsensä likoon laittaen tapaamaan ihmisiä, joiden elämässä ilmiöt ovat arkipäivää. Mitä otsikoiden takaa löytyy ja mitä se tarkoittaa sarjan päähenkilöiden elämässä?

Sarja tarkastelee aikamme ilmiöitä rohkeasti ja monipuolisesti, vaikeita keskusteluita kaihtamatta.

Veitola.doc 29.12. alkaen MTV Katsomo

Muista myös nämä joulunajan ohjelmat

Uutuusdokumentti Vesa-Matti Loirista

VESKU – naurun ja surun kulkuri on MTV:n tuottama dokumenttielokuva ainutlaatuisesta koomikosta, monipuolisesta laulajasta ja vakavien draamojen näyttelijästä. Dokumentissa Vesa-Matti Loirin rinnalla kulkeneet ihmiset kertovat suomalaisten rakastamasta taitelijasta, ystävästään ja työkaveristaan, joka rakasti eniten esiintymistä ja yleisöään. VESKU – naurun ja surun kulkuri julkaistaan MTV Katsomossa 17.12. ja nähdään MTV3-kanavalla samana päivänä kello 21.

Kotimaisia leffoja ensi-illassajoulukuussa

MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nähdään joulukuussa kotimaisten elokuvien tv-ensi-iltoja: Se Mieletön Remppa 4.12., Metsäjätti 16.12. ja Kummeli V 23.12. Näiden lisäksi nähdään viihdyttävä dekkari Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä 10.12.

Joulukonsertti tuo joulumielen

Tähtiartisteja, kaunista joulumusiikkia ja koskettavia tarinoita Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertissa MTV3:lla sunnuntaina 11. joulukuuta klo 20. Konsertti nähdään MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaina 11.12. klo 20 alkaen. Hyväntekeväisyyskonsertin juontavat Jaakko Loikkanen ja Sara Parikka.

Samu-Sirkan joulutervehdys 2022

Jouluaaton klassikko, Samu-Sirkan joulutervehdys, tulee perinteiseen tapaan MTV3-kanavan aattoillassa 24.12. heti Seitsemän uutisten jälkeen. Rakastetussa piirrosklassikossa tavataan Ankkalinnan asukkaita ja muuta Disney-väkeä joulutunnelmissa.

Suurmestaria juhlakauden tunnelmissa

20.12. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nautitaan naapurimaamme Ruotsin Suurmestarin joulun erikoisjaksosta, Suurmestari Ruotsi: Christmas Special. Uudenvuodenaattona 31.12. Suurmestari UK: New Year Treat puolestaan on vuodenvaihteen asialla, omaan tyyliinsä.

Joululeivontaa

Koko Britannia leipoo: jouluerikoinen -sarjassa leipomiskisa varustautuu joulun herkuttelukauteen. Jaksoja nähdään 19.–22.12. MTV Katsomossa ja AVAlla. Ja jo 26.12. hypätäänkin uudelle Koko Britannia leipoo -kilpakaudelle!

Selviytyjät-seikkailun 40. kausi

Jo 40 kautta Selviytyjiä! Jeff Probstin luotsaama seikkailurealityjen ikoni palaa ohjelmistoon 4.12. Joulua voi odottaa Selviytyjien kanssa MTV Katsomossa ja Subilla kaksi jaksoa viikossa -tahdissa sunnuntaisin.

Luksusasumista hotellissa ja Los Angelesissa

The Savoy: Kurkistus huippuhotelliin -dokumenttisarja palaa toisen kauden jaksoin MTV Katsomoon ja AVAlle tapaninpäivänä, 26.12. klo 20. Avausjaksossa hotelli avaa ovensa pandemian jälkeen, ja vieraita tulee muun muassa 16 000 puntaa yöltä maksavaan Royal Suite by Gucci -luksussviittiin.

27.12. MTV Katsomossa ja AVAlla alkava Luksuslukaalit: Josh & Josh tarjoilee myös asumisen ylellisyyttä, tosin hotellin sijaan miljoonaluokan kodeissa. Ohjelmassa Luksuslukaalit-sarjasta tutut kilpakumppanit Josh Flagg ja Josh Altman alkavat työskennellä asuntomarkkinoilla nyt yhdessä.

Luontodokumenttien aatelia David Attenboroughin kanssa