ISW: Venäläisjoukot teloittivat ukrainalaisia sotavankeja

Venäläisjoukot ovat teloittaneet ukrainalaisia sotavankeja Donetskin alueella Itä-Ukrainassa sijaitsevassa Klishchiivkan kylässä Bahmutin eteläpuolella, kirjoittaa Ukrainan sotaa tiiviisti seuraava ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) päivittäisessä raportissaan.