Hamasin hyökkäyksessä Israeliin kuollut jo yli 600, äärijärjestön hallussa toistasataa panttivankia – MTV seuraa

Hamasin ja Israelin yhteenotoissa on kuollut yhteensä yli 900 ihmistä, haavoittuneita yli 3000.

Israel pyrkii evakuoimaan Gazan kaistan.

Libanonista ammuttu kranaateilla Pohjois-Israeliin.

Konflikti puhkesi lauantaina 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja. Israel vastasi ilmaiskuilla.

Suomen ulkoministeriö on muuttanut matkustustiedotetta Israeliin

18.23:Yhdysvallat kertoo uudesta aseavusta Israelille mahdollisesti jo tänään

hdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin mukaan Yhdysvallat voi ilmoittaa vielä sunnuntain aikana uudesta aseavusta Israelille.

– Perehdymme parhaillaan niihin erityistoiveisiin, joista israelilaiset ovat kertoneet. Luulenpa, että kuulette tästä lisää vielä myöhemmin tänään, Blinken sanoi uutiskanava CNN:n haastattelussa.

– Presidentti Joe Bidenin ohjeistuksen mukaan varmistamme, että Israelilla on kaikki, mitä se tarvitsee vastatessaan Hamasin hyökkäyksiin.

18.15: Ei tarpeetonta matkustusta kriisialueelle

Matkustusilmoituksia Lähi-idän kriisialueelta on kertynyt ulkoministeriön mukaan lisää viikonlopun mittaan. Tänään kello 17:n jälkeen suomalaiset olivat tehneet yhteensä 372 matkustusilmoitusta Israeliin sekä 30 ilmoitusta matkustuksesta palestiinalaisalueelle.

Ulkoministeriö muutti viikonloppuna matkustustiedotteitaan, jotka koskevat Israelia ja palestiinalaisaluetta. Uuden, aiemmasta tiukennetun ohjeistuksen mukaan tulee välttää tarpeetonta matkustamista kummallekin alueelle.

Jos suomalainen kuitenkin lähtee kriisialueelle tai jo on siellä, ulkoministeriö suosittaa tekemään matkustusilmoituksen, jos ei niin ole jo tehnyt. Ilmoituksen voi tehdä ulkoministeriön verkkosivujen kautta samalla kertaa myös koko matkaseurueensa puolesta.

Ulkoministeriöllä ei ole virallista tietoa Israelissa pysyvästi oleskelevista suomalaisista, mutta heitä arvioidaan olevan noin tuhat.

16.30: Suomen kansalainen haavoittunut

Helsingin Sanomien mukaan Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen on haavoittunut Israelin ja palestiinalaisten viikonlopun yhteenotossa, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen.

Ulkoministeriöstä vahvistetaan MTV Uutisille, että yksi Suomen kansalainen on haavoittunut viimeisen vuorokauden aikana. Ministeriöstä ei vahvisteta tietoa haavoittuneen kaksoiskansalaisuudesta yksityisyydensuojaan vedoten. Ulkoministeriön tiedossa ei ole, onko mahdollisesti haavoittuneita Suomen kansalaisia alueella tällä hetkellä enemmän.

Aiemmin tänään uutisoitua:

Hamasin hallussa yli sata pankkivankia

Äärijärjestö Hamasin hallussa on yli sata panttivankia, kertovat Israelin viranomaiset. Jo aiemmin on kerrottu, että siepattuina on sekä siviilejä että sotilaita.

Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi lauantai-iltana pääministeri Netanjahun päätöksen ryhtyä sotatoimiin

Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi lauantai-iltana pääministeri Benjamin Netanjahunpäätöksen ryhtyä sotatoimiin, jotka voivat johtaa sotaan. Asiasta kertoo uutiskanava Haaretz.

Kuolleita yhteensä jo yli 900

Hamasin iskuissa Israeliin on tuoreimman arvion mukaan kuollut yli 600 ihmistä. Loukkaantuneiden israelilaisten määrä on yli 2 000, kertoo Reuters.

Israelin ilmaiskut Gazaan puolestaan on tappanut yli 300 ihmistä, mukaanlukien 20 lasta. Uutiskanava Al-Jazeeran mukaan Israelin iskuissa on loukkaantunut yli 2 000 henkilöä.

Israel odotti Kiinan tuomitsevan Hamasin hyökkäyksen voimakkaammin

Israelin Pekingin suurlähetystön korkea virkamies Yuval Waks sanoi sunnuntaina odottaneensa, että Israelin ystävänä pitänyt Kiina olisi tuominnut voimakkaammin Hamasin hyökkäyksen, kertoo Reuters.

Kiinan ulkoministeriö kehotti sunnuntaina konfliktin osapuolia lopettamaan vihamielisyydet. Ulkoministeriöstä todettiin, että "konfliktin ratkaiseminen edellyttää kahden valtion ratkaisun toteuttamista ja itsenäisen Palestiinan valtion perustamista".

– Kun ihmisiä murhataan ja teurastetaan kaduilla, nyt ei ole oikea aika vaatia kahden valtion ratkaisua, Waks kommentoi Kiinan lausuntoa toimittajille.

Israel aloittaa evakuoinnin

Israelin armeija kertoo pyrkivänsä evakuoimaan kaikki Gazan kaistan läheisyydessä asuvat israelilaiset vuorokauden kuluessa. Armeijan tiedottajan Daniel Hagarin mukaan kymmeniätuhansia israelilaissotilaita on paikalla taistelemassa äärijärjestö Hamasin hyökkäystä vastaan.

Tiedottajan mukaan armeija taistelee edelleen vapauttaakseen Hamasin ottamat israelilaiset panttivangit.

Libanonista ammuttu kranaateilla Pohjois-Israeliin

Libanonista on ammuttu kranaateilla Pohjois-Israeliin, kertoo Israelin armeija sunnuntaina. Israelin joukot vastasivat tykistöiskuilla Libanoniin.

Reutersin mukaan aseellinen Hizbollah-ryhmä kertoi olleensa iskun takana. Ryhmä sanoo olevansa solidaarinen palestiinalaisille.

Lauantai 7. lokakuuta

Kuolonuhrien määrä äärijärjestö Hamasin hyökkäyksessä Israeliin on noussut ainakin 150:een, uutisoi BBC. 1100 ihmistä on loukkaantunut.

Ainakin 230 palestiinalaista on puolestaan saanut surmansa Israelin vastauksena tekemissä iskuissa Gazaan ja yli 1 700 on haavoittunut, kertovat alueen terveysviranomaiset.

Israelin armeija kertoo taistelevansa edelleen satoja palestiinalaismilitantteja vastaan Israelin puolella. Taisteluja käydään 22 kohteessa Israelissa. Armeijan edustajan mukaan Hamas teki Israeliin ohjushyökkäyksen lisäksi myös laajan maahyökkäyksen.

Armeijan edustajan Richard Hechtin mukaan kahdessa kohteessa, Negevin autiomaassa sijaitsevissa Beerissa ja Ofakimissa lähellä Gazan rajaa, on meneillään panttivankitilanne. Toinen armeijan edustaja, Daniel Hagari, vahvistaa, että siepattujen joukossa on sekä sotilaita että siviilejä.

– En voi antaa lukuja tällä hetkellä. Kyseessä on sotarikos, jonka Hamas on tehnyt ja he saavat maksaa siitä, Hagari sanoi.

Tuhansia raketteja kohti Israelia

Gazan kaistalta ammuttiin varhain tänään tuhansia raketteja kohti Israelia ja Hamasin taistelijoita tunkeutui Israelin puolelle.

Israelin armeija kertoi, että rakettien ampumisen jälkeen Gazan kaistalta tunkeutui Israeliin lukuisia militantteja.

Lue myös: Israel katkaissut sähkönjakelun Gazaan

Guardianin mukaan Israelin ilmavoimat on kertonut, että seitsemän kylää ja kaupunkia olisi Hamasin hallinnassa.

Pääministeri Netanjahu vakuuttaa: Israelin armeija iskee Hamasia vastaan koko voimallaan

Israelin armeija tulee iskemään koko voimallaan äärijärjestö Hamasia vastaan, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu.

Netanjahu sanoi lyhyessä televisiopuheessaan, että armeija taistelee katkeraan loppuun saakka ja kostaa Hamasin hyökkäyksen.

Panttivankeja raportoidaan viedyn Gazaan

Guardian kertoi aiemmin päivällä, että israelilaisia panttivankeja on raportoitu viedyn Hamasin hallinnassa olevalle Gazan kaistalle. Guardian kertoo, että vahvistamattomien raporttien mukaan 57 israelilaista olisi viety Gazan kaistalle elävänä tai kuolleena. Guardianin mukaan huolestuneet israelilaiset ovat soitelleet paikallisiin uutisohjelmiin ja kertoneet pelkäävänsä, että heidän sukulaisensa on otettu panttivangiksi.

Hamas on myös julkaissut videon, jolla näkyy kolme sen taistelijoiden kiinni ottamaa miestä. Uutistoimisto AFP:n mukaan videon taustalla näkyvien hepreankielisten kylttien perusteella video olisi kuvattu Israelin puolella Israelin ja Gazan kaistan raja-alueella.

"Vakava virhe"

Hamasin aseellinen siipi kertoi aiemmin, että Gazan kaistalta olisi ammuttu Israeliin yli 5 000 rakettia 20 minuutin aikana. Israelin armeijan mukaan raketteja ammuttiin yli 2 000.

Hamas kertoi aiemmin, että se aloitti al-Aqsan tulva -nimisen operaation lopettaakseen Israelin miehityksen rikokset.

– Päätimme lopettaa kaikki miehittäjien (Israelin) rikokset. Heidän aikansa riehua ilman, että heitä pidetään vastuullisina, on ohi, järjestö ilmoitti.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo Israelin olevan sodassa.

– Olemme sodassa, kyse ei ole mistään operaatiosta, vaan sodasta.

Netanjahu kertoo määränneensä laajan reserviläisten mobilisoinnin.

– Tulemme vastaamaan tuleen laajuudella, jota vihollinen ei ole ennen tuntenut. Vihollinen tulee maksamaan ennennäkemättömän hinnan.

Myös Israelin puolustusministerin Yoav Gallantin mukaan Hamas on julistanut sodan Israelia vastaan.

– Hamas teki vakavan virheen tänä aamuna ja aloitti sodan Israelin valtiota vastaan, Gallant sanoi lausunnossaan.

Kansalaisia kehotettiin väestönsuojiin

3:07 Video näyttää, kuinka Gazasta ammuttiin useita raketteja Israelin puolelle.

AFP:n toimittajan mukaan lukuisia raketteja laukaistiin useista paikoista Gazassa puoli seitsemältä aamulla paikallista aikaa. Ilmaiskuista varoittavien sireenien kerrotaan soineen ainakin Jerusalemissa. Israelin puolella kansalaisia kehotettiin menemään väestönsuojiin.

Gazan kaistalla sadat asukkaat ovat paenneet kodeistaan ja siirtyneet kauemmas Israelin vastaiselta rajalta, AFP:n toimittaja kertoo. Miesten, naisten ja lasten on nähty kantavan peittoja ja ruokatarvikkeita lähtiessään.

AFP:n toimittajan mukaan ihmiset ovat lähteneet kodeistaan enimmäkseen Gazan kaistan pohjoisissa osissa.

Hamasin hyökkäys tuomitaan laajasti Euroopassa

Hamasin hyökkäys Israeliin on tuomittu laajasti Euroopassa. Muun muassa EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell on sanonut yksiselitteisesti tuomitsevansa hyökkäyksen ja vaativansa loppua väkivallalle.

– Terrorismi ja väkivalta eivät ratkaise mitään. EU esittää solidaarisuutensa Israelille näinä vaikeina hetkinä, Borrell kertoi.

Myös muun muassa Suomi, Saksa, Ranska, Italia, Britannia ja Tshekki ovat tuominneet Hamasin tänään aloittaman hyökkäyksen.

2:46 Hamas pääsi yllättämään sotilasmahtina tunnetun Israelin - miten Israelin tiedustelu epäonnistui?

Presidentti Sauli Niinistön mukaan tiedot siviileihin kohdistuneista iskuista Israelissa ovat järkyttäviä. Niinistö kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä.

– Väkivalta on saatava loppumaan. Suomi tuomitsee jyrkästi terrorismin sen kaikissa ilmenemismuodoissa, Niinistö kommentoi.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) otti asiaan kantaa X:ssä.

– Tuomitsen jyrkästi Israeliin tänä aamuna kohdistuneet terrori-iskut. Solidaarisuutemme kuuluu viattomille uhreille. Kehotan Suomen kansalaisia pysymään valppaina ja noudattamaan paikallisia ohjeita, Valtonen kirjoitti.

Saksan ulkoministerin Annalena Baerbockin mukaan kansainvälinen oikeus takaa Israelille luvan puolustaa itseään terrorismia vastaan.

Italian hallitus ilmoitti tuomitsevansa jyrkästi terrorismin ja siviileihin kohdistuvan väkivallan ja lisäsi tukevansa Israelin oikeutta puolustaa itseään.

Yhdysvallat: "Terrorismille ei ole oikeutusta"

Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on pidetty ajan tasalla "Hamasin vastenmielisestä terrori-iskusta Israeliin".

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja Adrienne Watson sanoi Yhdysvaltojen tuomitsevan yksiselitteisesti Hamasin hyökkäyksen. Watsonin mukaan "terrorismille ei koskaan voi olla oikeutusta".

Sotilasliitto Nato tuomitsee sekin Hamasin hyökkäyksen.

– Ajatuksemme ovat uhrien ja kaikkien niiden luona, joihin tämä on vaikuttanut. Terrorismi on perustavanlaatuinen uhka kaikille vapaille yhteisöille, ja Israelilla on oikeus puolustaa itseään, korostaa sotilasliiton edustaja Dylan White.

Suomen ulkoministeriö muuttaa matkustustiedotetta Israeliin

Suomen ulkoministeriö puolestaan muuttaa matkustustiedotetta Israeliin.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että ulkoministeriö suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista koko maahan ja kaikkea matkustamista joillekin alueille.

Tanner kertoo, että päivitys matkustustiedotteeseen julkaistaan pian.

Kaikkiaan 187 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Israeliin ja 15 palestiinalaisalueille, kerrotaan ulkoministeriön viestinnästä. Kaikki eivät kuitenkaan ole tehneet ilmoitusta, joten maassa matkustavien määrä voi olla suurempi.