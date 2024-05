Neuvotteluja isännöinyt Egypti tuomitsi Israelin operaation Rafahiin

Gazan aseleponeuvotteluja isännöinyt Egypti tuomitsee Israelin operaation Rafahiin, kertoo BBC.



Egypti varoitti Israelin toimien Rafahissa voivan vaarantaa ponnistelut pitävän aselevon saamiseksi. Egyptin mukaan Israelin toiminta alueella asettaa hengenvaaraan yli miljoona palestiinalaista, jotka ovat riippuvaisia avustuksista.



Israelin asevoimat sanoo ottaneensa Egyptin ja Gazan kaistan välisen Rafahin rajanylityspaikan Gazan puoleisen osan toiminnan haltuunsa.



Asevoimien joukot tutkivat aluetta parhaillaan.



Egyptin mielipiteellä on painoarvoa myös siksi, koska se on merkittävin arabimaa, joka on normalisoinut suhteensa Israelin kanssa.