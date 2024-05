Israelin ja Hamasin neuvottelijat lähtivät Kairosta

Noin 80 000 paennut Rafahista, kertoo avustusjärjestö

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA sanoo, että noin 80 000 ihmistä on paennut Rafahin kaupungista Gazassa viimeisten kolmen päivän aikana. Ihmiset ovat paenneet kaupungista sen jälkeen, kun Israel aloitti siellä rajatun operaationsa.



Järjestön mukaan tilanne on Rafahista paenneille perheille hyvin vaikea, koska missään Gazan kaistalla ei ole turvallista.



Rafahiin on pakkautunut yli miljoona taisteluita paennutta palestiinalaista.