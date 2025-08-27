Israelin armeijan mukaan Gazan kaupunki on evakuoitava

Evakuoitaville perheille luvataan runsaasti humanitaarista apua, jonka toimittamista järjestetään parhaillaan.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 57 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Kansainvälinen yhteisö on vastustanut voimakkaasti Israelin aikeita valloittaa Gazan kaupunki.

Gazan kaupungin evakuoiminen tulee olemaan välttämätöntä, sanoo Israelin armeijan edustaja.

Armeijan mukaan kaikille Gazan kaupungista alueen eteläosaan siirtyville perheille on luvassa runsaasti humanitaarista apua, jonka toimittamista järjestetään parhaillaan.

Israelin armeija aikoo vallata Gazan kaupungin. Kansainvälinen yhteisö on vastustanut aikeita voimakkaasti.

Gazan aseleponeuvotteluja välittävä Qatar ilmoitti eilen odottavansa edelleen Israelin vastausta aselepoehdotukseen, jonka äärijärjestö Hamas hyväksyi jo yli viikko sitten.

