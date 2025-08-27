Israelin armeijan mukaan Gazan kaupunki on evakuoitava

Kansainvälinen yhteisö on vastustanut voimakkaasti Israelin aikeita valloittaa Gazan kaupunki.
Gazan kaupungin evakuoiminen tulee olemaan välttämätöntä, sanoo Israelin armeijan edustaja.
Armeijan mukaan kaikille Gazan kaupungista alueen eteläosaan siirtyville perheille on luvassa runsaasti humanitaarista apua, jonka toimittamista järjestetään parhaillaan.
Gazan aseleponeuvotteluja välittävä Qatar ilmoitti eilen odottavansa edelleen Israelin vastausta aselepoehdotukseen, jonka äärijärjestö Hamas hyväksyi jo yli viikko sitten.