Israelin armeija kiistää avustustarvikkeita hakeneiden siviilien ampumisen

Maan pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia on puolestaan väittänyt, että valtaosa kuolleista olisi tallautunut tai jäänyt rekkojen alle yrittäessään väkisin saada avustustarvikkeita.

Terveysministeriö: Kuolleita yli 30 800

Israel on pommittanut Gazaa raunioiksi jo usean kuukauden ajan, ja kaistan humanitaarinen tilanne on erittäin vaikea. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja maahyökkäykset Gazassa ovat surmanneet jo yli 30 800 ihmistä. Valtaosa kuolleista on ollut naisia ja lapsia.