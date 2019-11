Israel karkottaa ihmisoikeusjärjestön johtajan – tapaus on ainoa laatuaan järjestön 30-vuotisessa historiassa

Järjestö kehottanut yrityksiä lopetta maan toiminnan siirtokunnissa

Kansainvälisiä aktivisteja estetty pääsemästä maahan

Tämä on järjestön mukaan ensimmäinen kerta, kun Israelin hallinto käyttää vuoden 2017 lakia karkottaakseen ihmisen, joka on laillisesti Israelissa. Samalla tapaus on ensimmäinen kerta, kun Israel on määrännyt Human Rights Watchin edustajan lähtemään maasta niiden 30 vuoden aikana, kun järjestö on toiminut Israelissa.